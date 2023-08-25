每個人都想做自己喜歡的工作，一名代理女教師上網分享，工程師男友看不起自己，嫌棄代理教師不夠穩定像是打工仔，因此不打算結婚，讓她不解「當代理教師是否會讓人很沒面子」，引起網友熱議，也有過來人分享另一半是工程師，也不曾被對方看輕。

一名女網友在Dcard發文表示，自己去年考試成為代理教師，在國小擔任導師一年，自認滿適合這份工作，今年也順利被續聘，但卻被工程師男友看不起，嗆她是打工仔，認為代理教師是一份不穩定的約聘工作，每年都要再考一次，男友在同事朋友間感到「很沒面子」。

原PO透露，自己現在30歲，計畫今年要去考研究所，修教程，未來考教甄，考上正式老師至少要花4年的時間，男友覺得現在她不是適合結婚的對象，讓她無奈感嘆「難道代理教師這工作在別人眼裡，真的讓人覺得很沒面子嗎？」

貼文引起網友討論，「不會沒面子，但我覺得你需要換一個男友」、「是時候放生了，科技業沒有比較強，學不會尊重別人賺再多錢都沒有用」、「會不會考上了他還是能找其他部分看不起你，永遠找理由pua你」、「我相信以後你考到正式老師了，他還有一堆可以看不起你的理由，是他看待你的方式有問題，不是代理老師這份職業丟臉」。

也有過來人分享自身經驗，「以前我代理時，當時的男友，也是現在的老公很尊重我的工作，不管是不是代理，他永遠都支持，他也覺得代理也很好，離家近、薪水也不錯，錢夠花就好了」、「我也是去年在國小當了一年代理之後很喜歡當老師的成就感！男友（台積工程師）也覺得很支持」、「我老公也是工程師，結婚的時候還是代理老師，沒看不起我，結婚後研究所+教程，兩年半一畢業就考上正式」、「之前代理也是被前男友家人看不起，一聽到我考上正式馬上回頭找我，但這種男人還是算了吧」。