日本東京電力公司24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，實行首日排出數百噸氚水，讓海面驚現「陰陽海」景象，讓世人怵目驚心。前駐紐西蘭代表介文汲24日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，核四後面有個小山，上面有一個蓄水池。SOP是授權副廠長到危機的狀況，可自行決定把反應爐淹掉。東電不願意把反應爐淹掉造成巨災，日本政府排放核廢水是同樣嚴重的問題，讓人對日本整個政經體制打上大問號。

介文汲指出，其實當初核子反應爐出問題不能冷卻，但你可以把它整個淹掉，反應爐說1千億美金好了，東電就是不願意把那個反應爐淹掉，導致無法冷卻，最後核心融解，造成巨災。而我們核四的SOP是什麼？副廠長可以決定，把整個反應爐淹掉，而且它的水是放在上面有個落差，不需要任何的抽水機。在我們的核四後面有個小山，上面有一個蓄水池。而且授權副廠長，到危機的狀況，可自行決定把反應爐淹掉。

「東電就是不願意做！」介文汲強調，而且他到現在整個操作過程，東電都不公開，所以日本有法治嗎？有透明化嗎？東電惹出這麼大的禍，到現在日本有叫東電負責嗎？所以這事件讓很多人對日本的政經、科技，還有整個社會體制打了一個大問號！

介文汲直言，日本政府今天做出這種事，跟當初東電犯了那個錯誤，造成全人類的災害，到現在沒有人負責，是一樣的問題！