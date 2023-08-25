對於有特定媒體帶風向質疑羅廷瑋從來沒關心過外送員，到選舉時才來開出政見蹭熱度一事，羅廷瑋表示，他找出2019年、2022年「議會質詢」「幫外送員協調」等紀錄，都是在幫外送員發聲、伸張外送員的權益，他都留有證據，歡迎大家來檢驗。羅廷瑋也呼籲立法院儘速排審並通過外送員專法，不要打假球！

羅廷瑋24日在臉書指出，過去他為外送員爭取權利和捍衛工作權的過程都有紀錄可以證明服務過程，這次參選立法委員所提出的政見，不是憑空捏造，而是延續目前議員時的態度，更是給予外送員族群未來的承諾。他表示，將來進入國會，也會堅持做對的事，繼續為外送員發聲捍衛大家的工作權。

羅廷瑋直言，對於有特定媒體帶風向質疑他從來沒關心過外送員，到選舉時才來開出政見蹭熱度，他找出2019年2022年「議會質詢」「幫外送員協調」等更多相關紀錄。他說，他不在意惡意的留言指控，但是刻意混淆視聽，想要誤導社會大眾，這時他就必須站出來捍衛自己的清白。

羅廷瑋也承諾，會積極地向長期關注外送員權益的 賴香伶 委員請益，期盼共同創造好的環境給予外送員，會抓空檔時間到平鎮龍潭，與賴委員一同探討勞工與外送產業議題，盼望委員能不吝指導後輩。

羅廷瑋也呼籲那些綠營的網軍側翼，利用中央廚房產出圖卡來小羅粉專見縫插針的假人頭帳號，羅廷瑋相勸多花點時間精神督促目前國會最大黨的立委們，立法院儘速排審並通過外送員專法，不要打假球！