美國批准售台5億美元（約台幣159億元）「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」，國防部指出這是配合F-16V戰機研發之最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力。但也引發強迫推銷，當美國搖錢樹爭議。國民黨立委李貴敏24日在《頭條開講》節目直批，現在我國防預算已高達GDP的2.5％，可是美國人還覺得不夠。問題是花錢買軍購不能解決問題，備戰應該要有對話、協商、談判、溝通，然後要避免誤判才是正辦。

「稅收年年超徵，照理說可以拿去還債，但是他不要喔！」李貴敏表示，他要有一個小金庫存在，讓他為所欲為，自己去分配。現在的國防預算已經高達GDP的2.5％，可是在美國人的心裡面，不夠！他要你到5％！他還以以色列來當例子。但是以台灣的情形，今天就算從2.5％增加到5％，我們有沒有辦法達到能夠對抗的水準？沒有辦法！最重要的是，「就算買了，就算獲交了，但是你會用嗎？不會」！

李貴敏提到，民進黨執政這幾年，幾乎每年會有2次凸槌的事件產生，就算F-16V來好了，你有沒有這樣的人操作？「你也沒有」！以前在義務役還有募兵制的情況來看，我們的人員要使用這些最新的戰備，也要受訓。就算他交貨了，你來得及在這麼短的時間之內，你會用，而且是非常熟練地用，同時可以達到備戰的目的嗎？這些全部都是大問號。簡單來講，花錢，它並不是解決問題的一個方式。

李貴敏強調，真正的備戰，應該是要有對話，要有協商、談判、溝通，然後要避免有誤判的情形產生。可是現在兩岸之間幾乎是冰凍的，最近不管芒果也好，還有其他農產品，人家走的是WTO的遊戲規則，我們的行政官員完全不懂WTO的規範，也完全不按照簽訂的ECFA內容去做。

「然後你就是憑空想像，我呆在這裡，你拿我怎麼樣？」李貴敏直言，只要我能提出抗中保台，選舉我就一定贏，台灣就在我的掌控當中，也讓美方時時刻刻能打出台灣牌，美中對抗重要的牌，可是對我們台灣有好處嗎？沒有！好處是零！