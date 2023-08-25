婆媳問題無論在各國都是難解的題，在亞洲地區因各國普遍較為傳統、保守而更嚴重。日本就有一名三寶媽，因為兒子覺得婆婆做菜不好吃，爆發婆媳衝突，事後是靠著丈夫一句話才讓事件落幕。

綜合日媒報導，一名40歲的人妻加奈子，某天帶著3個小孩，和丈夫返鄉探望公婆，婆婆做了許多當地的「特殊料理」，但孩子們吃不習慣，8歲的長子因為沒看過這道菜色，好奇問了一句「這是什麼」，接著抓了一口塞進嘴裡。

不懂看場合說話的小朋友，當場說出「難吃」兩字，忍不住將口中的東西吐了出來，正當加奈子在想要如何圓場時，婆婆相當不高興，批評加奈子沒教好兒子，一旁公公不知是要緩頰，還是不會看臉色，說出「我也覺得這不好吃」，讓婆婆徹底失控，將怒火全發洩在加奈子身上，罵得停不下來，無論公公和丈夫怎麼勸說都沒用。

由於擔心三個孩子可能受到影響，加奈子無奈之下，帶著孩子們出門去附近的家庭餐廳避風頭，直到深夜才偷偷回家。到了隔天氣氛仍就詭異，但婆婆也沒再多說什麼，丈夫才偷偷告訴她，「媽媽昨晚鬧到不可理喻，我受不了直接回一句『以後不會再來了』，才讓對方住嘴」。