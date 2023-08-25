印度外交部次長卡瓦特拉表示，總理莫迪在南非舉行的金磚國家峰會場邊，與中國國家主席習近平會談，他在會中強調印方對於「中印實際控制線」（LAC）邊境問題的關切。

路透社報導，卡瓦特拉（Vinay Kwatra）還說，莫迪（Narendra Modi）與習近平同意「指示有關官員更加努力迅速解除對峙，並讓局勢降溫」。

2020年6月，中印軍人在喜馬拉雅山區邊境發生衝突，造成24人死亡，此後3年多來，這兩個擁核鄰國的關係一直不佳。

雖然近3000公里的邊境之後大致維持平靜，兩國仍持續在幾塊區域對峙。

卡瓦特拉表示，莫迪在金磚國家（BRICS）峰會場邊，向習近平強調「印度對於實際控制線沿線未解問題的關切」。

卡瓦特拉說，莫迪也「強調邊境區域的和平寧靜，以及遵守、尊重實際控制線，對於印中關係正常化而言不可或缺」。

這是莫迪第一次直接向習近平提出此事，他重申印度其他部長已多次向中方表達的立場。

印度政府最近表示，莫迪與習近平在去年印尼舉行的20國集團（G20）峰會場邊有互動，但只是禮貌性問候，以及討論到有必要穩定兩國關係。（譯者：楊昭彥）1120825