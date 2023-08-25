最後一次出征丹麥哥本哈根世界羽球錦標賽的「台灣球后」戴資穎，今(25)日於16強賽事中迎戰泰國好手李美妙，陷入拉鋸苦戰的戴資穎，最後以微幅優勢21比18、21比17勝出，挺進8強。

8強賽世界排名第4的戴資穎對上世界排名第12泰國選手李美妙，雙方過去4度交手，小戴3勝1敗占上風。李美妙今天一開賽就取得一波3比0領先，戴資穎隨後立刻追平，並以一記底線對角強力殺球，取得6比5領先，雙方在比賽中段陷入纏鬥，戴資穎先以21比18艱苦收下第一局。

第二局雙方分數膠著，始終都無法拉開比分，第二局末段，戴資穎開始把領先分數拉開，最終以21比17連下兩城，收下勝利。

戴資穎下一戰將與西班牙前球后馬琳爭取4強門票。除了戴資穎之外，台灣選手本屆世錦賽只剩下男單王子維進8強，其他選手皆在16強止步。

這是戴資穎生涯第9度挑戰世錦賽，她在2021獲銀牌、2022獲銅牌。由於她先前已表示，明年巴黎奧運後想卸下選手身份，而世錦賽逢奧運年會停辦，因此今年世錦賽應該是小戴生涯最後一次挑戰世錦賽金牌的機會。