俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）傳出墜機身亡後，美國國防部今天表示，未掌握情報可支持飛機是被地對空飛彈擊落的說法。

根據俄國航空當局，昨天墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機，乘員有普里格津、他的左右手烏特金（Dmitry Utkin）和其他8人，空難無人生還。

美國兩名官員今天告訴路透社，美方認為一枚來自俄國境內的地對空飛彈可能擊落普里格津搭乘的飛機。這兩位美國官員因為此事過於敏感而不願具名。

但國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，美國軍方沒有情報顯示這起空難涉及地對空飛彈，並稱涉及飛彈的報導「不正確」。

根據法新社，賴德還說，他無法就空難原因提供任何資訊。但他表示，美方相信普里格津已死於這場空難。

賴德說：「我方基於多項因素評估，他很可能已經罹難。」（譯者：楊昭彥）1120825