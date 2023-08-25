近日，中國陝西省西安市紡織城地鐵站外，有商家發放絨毛玩具，有民眾領取玩具後，在娃娃的鼻子上發現1個攝影鏡頭，經民眾報警之後，警方介入調查發現，毛絨玩具上的鏡頭是用廢棄鏡頭所製，並無錄影、錄音功能，而當事商家也表示這些娃娃是他們低價批發而來，對娃娃上有鏡頭一事並不知情，目前當地警方已通報轄區市場監督管理部門。

有商家20日時，在陝西省西安市紡織城地鐵站外，發放免費毛絨玩具，做為宣傳之用，有民眾領到玩具之後，竟發現娃娃的鼻子是用攝影鏡頭製成的，民眾擔心這樣的毛絨玩具一旦流經市面，恐怕會有無數不知情民眾受害，於是決定報警。

西安市灞橋區警方第一時間介入調查後發現，毛絨玩具上的攝影鏡頭，是用廢棄鏡頭製成，經過鑑定，鏡頭主板無音頻、影像射頻放大器以及傳輸模組，也沒有4G、SIM和WIFI傳輸、內存功能，也無外接供電接口及相關接線口，故不具有遠端或本地錄影監控的功能。

根據專家表示，目前的遠程監控技術，需要滿足2個條件，1個是電源，另1個是網路。以藏有鏡頭的絨毛玩具為例，若此娃娃處於一個有網路、有電力的環境下，就可以實現偷拍，幕後操控者不受距離限制，就能獲得錄影畫面，不過當鏡頭電力耗盡，或是處於無網路狀態，就無法進行拍攝。

而以有心人士在飯店房間內所藏的鏡頭為例的話，因為飯店內一般有穩定的網路，且鏡頭一般裝在牆上，是接通電源的，因此能穩定進行拍攝，控制此設備的人甚至不用回房間內，就能回收影像。

另外，專家也表示，民眾不要隨意領取免費的毛絨玩具，購買或獲贈毛絨玩具時，要提高警覺心，對玩具進行初步檢查。

此案當事商家表示，自己是以低價批發這些二手玩具，當作免費的促銷商品，對於娃娃藏有鏡頭一事完全不知情，警方也和玩具來源的賣家核實，確認這些娃娃是收購來的二手玩具，經過翻新清洗後售賣，目前公安機關已經案件通報給轄區市場監管部門。

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