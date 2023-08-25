臉書粉專「書米蟲的啃食日記」由耳鼻喉科診所醫師曾家承所經營，日前他在粉專發文，分享最有效的降血壓運動。曾家承在文中指出，雖說各種運動對於降低血壓都有幫助，但是運用核心肌群的「等長運動」，如深蹲、棒式等，降低血壓的效果是最好的，甚至優於傳統印象的有氧運動，不過無論何種運動，能長期堅持下去，才是最好的運動。

日前曾家承醫師根據《英國運動醫學雜誌》及《美國醫學會雜誌》的文獻，在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」表示，經過270個隨機臨床研究、共15827名參與者的實驗後，學者們認為各種運動都有助於降低血壓，其中以「等長運動」的效果最佳。

而所謂「等長運動」，係指在不動的狀態下，收縮肌肉維持身體的姿勢，例如深蹲、推牆、棒式等。曾家承在文中列舉出各種運動的降壓效果：等長運動（如靠牆深蹲、合併訓練，-8.2 /-4.0 mm Hg）、動態阻力訓練（−4.5/–3.0mmHg）、有氧運動（−4.5/–2.5 mmHg）、高強度間歇訓練（HIIT）（−4.0/ -2.5 mmHg），從以上數據，曾家承也進一步分析，靠牆深蹲及跑步，是降低血壓最有效的方法。

曾家承也在文末發表個人看法表示，和過去人們傳統印象不同，核心肌群訓練的等長運動，降低血壓的效果是最好的，甚至優於有氧運動，不過他也說，無論何種運動方式，適合自己、可以長期堅持下去的，才是最好的運動，畢竟運動帶來的好處，是需要長時間累積的。

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