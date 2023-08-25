由於日本政府下令24日排放福島核處理水入海，引發包括南韓、大陸在內多地的囤鹽潮。不過，大陸就有專家表示，境內的食鹽原料占比多為井鹽，且不涉及汙染區域，民眾大可不必驚慌。

隨著日本開始排放福島核處理水入太平洋，與其鄰近的各國民眾紛紛繃緊神經，其中南韓因此鹽價大漲，超市的海鹽都被民眾搶購一空，就連大陸沿海城市也出現類似景象。

綜合陸媒報導，江蘇省揚州市多間連鎖超市購買食鹽的民眾明顯增多，當中不少顧客指出，儘管知道食鹽保存期限只有3年，但因購買人潮眾多，就也想要跟著照做。其實，此股風潮不光蔓延實體店面，包括電商、網購平台的低鈉鹽、無碘鹽均顯示「缺貨」、「補貨」狀態。

報導指出，部分民眾的恐慌來自微信群組的囤鹽訊息。不過，超市銷售人員提到，揚州市市場販售的食鹽，均與境內多數民眾平常食用的食鹽相同，都是井鹽而非海鹽。另外，中國大陸鹽業協會執行理事長王小青表示，境內食鹽的生產占比，海鹽22%、井礦鹽61%、湖鹽17%，可見海鹽並非主要原料。

中國大陸鹽業協會會長指出，境內都有嚴格的食品安全規定，產鹽量也滿足需求，因此不建議民眾效仿南韓民眾囤鹽。廣東省鹽業集團負責人透露，目前省、市的食鹽儲備總量共有10.8萬噸，涵蓋全省各市縣行政區域，充分保障省內民眾供應。

負責人指出，目前已對廣東省主要海鹽生產區的海域進行α、β的放射性檢測，結果顯示安全，呼籲無需過度擔憂，更沒必要囤鹽。

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