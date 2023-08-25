日本福岡縣北九州市一名消防安檢人員，當地時間23日下午5時左右，去到一處公共住宅進行例行檢查，結果看到屋內躺有一具人類遺體。警方獲報到場，發現屋子雖被登記一家四口居住，似乎長期只有一對母子相依為命。至於遺體的身分與確切死因，還待法醫相驗釐清。

綜合《日本放送協會》、《富士新聞網》報導，安檢人員在北九州市小倉北區的公共住宅進行消防設備安檢，當時其中一戶住家是由一對母子應門，分別是70多歲母親與40多歲次子。不料，3人經過屋內的一間和室，母子倆卻急忙關門，表示不必檢查這裡，不過，安檢人員還是瞄到裡頭疑似出現一具人類遺體，起初以為只是裝置藝術，後來驚覺有詭，立刻致電公宅管理公司，透露「可能有人倒在房間死了」。

管理公司人員獲知此事，立刻報案。之後警方趕抵現場，並從屋內和室找到一具早已死亡多日的人類遺體，當下身穿衣服、蓋著棉被臉部朝上仰躺。同時，警方發現屋子雖被登記一家四口居住，但現場除了母子倆，遲遲未見50多歲長子與40多歲長女，疑似長期只有2人相依為命。

對此，擔任社區管理單位幹部的女子表示，該戶人家的長女不久前才離家出走，長女還說，長子長期臥床不起。女子透露，「經常看到媽媽和次子出門買東西，但沒見過臥床不起的長子。」至於遺體的身分與確切死因，還待法醫相驗釐清。

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