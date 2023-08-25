大陸日前公布對台灣貿易壁壘調查初步調查認定，將依相關規定，研擬中止或部分中止ECFA項目下給台灣的關稅優惠。前立委郭正亮指出，農業部長陳吉仲、經濟部長王美花之前不做準備、吃定ECFA、WTO貿易壁壘調查，以致面臨現在這種狀況。他甚至斷言，明年若賴清德當選，保證不會再任用陳吉仲、王美花這兩位部長。

大陸擬中止或部分中止ECFA項目下給台灣的關稅優惠。郭正亮24日在《亮劍台灣》節目中表示，拜總統蔡英文執政7年所賜，也拜陳吉仲、王美花這種無能官員之賜，不做準備，吃定ECFA、WTO貿易壁壘調查，中方不會對台灣發動，現在終於要來了。

郭正亮指出，10月12日第一次結果公布，明年1月12日確定名單，剛好在總統大選投票前一天，王美花、陳吉仲從10月12日之後還可以掰出哪些話？貿易壁壘的農產品有1066項，包括農產加工品，陳吉仲再去嘴砲吧，10月12日到明年1月12日農產品跟農產加工品，可預期最後會面臨什麼樣的結果。

郭正亮接著點出，10月12日，大陸如果對台灣做出貿易壁壘的調查確認，就要看王美花有沒有去WTO提告，並趕快立案，不要像陳吉仲光說不練，更不要變成第二個嘴砲部長。

郭正亮甚至表示，明年若賴清德當選，保證不會用陳吉仲跟王美花這兩位部長，他們要有點良心，在最後這幾個月，做出必要的準備。