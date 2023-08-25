在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會發表談話前夕，聯準會官員「放鷹」，加上美債殖利率攀升，美股今天開高走低，三大指數周來首次集體收黑，這是自惠譽下調美國主權評級後的8月2日「黑色星期三」以来，首度均跌超1%。即便有輝達超狂財報及展望加持也難挽狂瀾，AI概念股普遍下殺。

鮑爾週五將在央行年會上發表演說，正當市場敏感之際，聯準會官員週四釋出鷹派訊號。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins)指出，目前尚未真正看到經濟增長明顯放緩，聯準會有可能進一步升息，目前就降息時機發出明確訊號還為時尚早。此外，前聯準會鷹派大將布拉德稱，今夏經濟再度加快增長可能促使聯準會推遲結束升息。

道瓊工業指數挫跌373.56點或1.08%，以34099.42點作收。

標準普爾500指數下挫59.70點或1.35%，收4376.31點。

科技股那斯達克指數下跌257.06點或1.87%，收13463.97點。

費城半導體指數大跌120.71點或3.35%，收3481.30點。