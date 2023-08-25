香港籍黃姓男子上月在新北當車手連續犯案被逮，而光是新北今年就有8位港籍車手落網，詐騙集團看準台灣詐騙刑責輕，外籍人士又難以查緝，大舉向語言相通的港澳地區「招募人才」，並祭出「每天入帳6位數」超高報酬，許多外籍人士在重金利誘下上鉤。檢警呼籲加重詐欺刑責，別讓主謀在這些「代罪羔羊」的掩護下繼續大賺不義之財。

據了解，警方在追查犯罪過程時，若遇到犯嫌疑似為「外籍人士」，處理過程上因國際問題及資料庫不夠完整而增加追查上的困難程度，所以許多詐騙集團利用這點來規避警方的查緝。

黃男落網時向警方坦承自己「財迷心竅」，表示自己的收入是抽成計算，如運氣好一天就可進帳百萬，運氣不好也能賺個數十萬，許多人在「吃好逗相報」下互相介紹，也讓外籍人士成為詐騙集團幕後黑手的另類「代罪羔羊」。

以詐騙的刑責而言，台灣相較於國際刑度均較輕微，尤其初犯者更能得到優待，幸運一點科個罰金可便能逃過一劫，有時甚至可以無保釋放，再加上查緝較為困難，讓許多外籍人士都對這種持觀光簽證來台的另類「打工度假」躍躍欲試，因此形成一股「詐騙旅行團」風潮。

檢警呼籲加重詐欺刑責，別讓主謀在「代罪羔羊」的掩護下繼續大賺不義之財。（圖／翻攝畫面）

根據統計，近年外國人來台犯詐欺罪的人數節節高升，從2017年的157人，一路飆漲到去年的521人，在新冠疫情逐漸趨緩下，犯罪人數恐再創新高，港澳地區由於語言相通，今年更成為詐騙集團的「新寵兒」。

檢警表示，「詐騙旅行團」引發層出不窮的社會問題，詐騙集團抓住人性弱點，說服及洗腦民眾加入，濫用「觀光簽證」來台達成犯罪目的，甚至整體犯罪結構也越來越精緻，檢警也呼籲加重詐欺刑責，別讓主謀在這些「代罪羔羊」的掩護下繼續大賺不義之財。板橋警分局長黃南山也表示，歡迎其他國家民眾前來臺灣地區觀光與旅遊，但切勿從事不法活動，民眾求職時應審慎確認工作內容，勿受詐騙集團高薪誘騙，從事不法詐欺行為而身陷囹圄。

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