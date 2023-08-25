中共軍機頻頻侵入我防空識別區，近期更有20多架軍機逾越海峽中線，兩岸緊張關係更趨緊繃，民眾黨總統參選人柯文哲日前公開表示，他這次參與總統大選的首要目標就是為了「兩岸和平」，同時也透露故總統李登輝曾當面教授他如何與對岸打交道。柯文哲接受CTWANT專訪時進一步說明，一旦他當選總統，將秉持兩岸「互相諒解」的精神，緩和大陸的敵意，降低台海戰爭的風險。

CTWANT同時也透過街訪蒐集年輕人最想問柯文哲的30道題，讓雙方展開時空對話，其中包括為何對蔡英文總統與民進黨新潮流系不滿、交通與電力、民眾喜歡追問的郭台銘獨立參選和「藍白配」問題，而年輕人對於柯文哲從上任到卸任台北市長所掀爆的「大巨蛋爭議」特別感趣，以下也透過問答方式來呈現這次的訪內容。

兩岸關係近年持續僵持，民眾黨總統參選人柯文哲透露，故總統李登輝曾當面教授他以「戰略型模糊」的方式與對岸打交道。（圖／報系資料照）

CTWANT問：請問您參選2024年總統選舉的目的？您如何落實日前提及的故總統李登輝教授與對岸打交道的方式，只要強調「特殊」就好，不要講「國與國」，所謂的「特殊」到底是多特殊？如何降低對岸的敵意？

柯文哲答：我這次投入2024年總統大選的首要目標，就是為了「兩岸和平」，交流會增加善意，善意會促進更多交流，若我當總統，將秉持著兩岸互相諒解的精神，說服大陸促進兩岸關係和諧，讓戰爭風險下降，打造更好的經濟環境。李登輝曾跟我分享「特殊國與國關係」的看法，並教授我未來跟對岸打交道，只要強調「特殊」就好，不要講「國與國」。

我從2015年辦雙城論壇時，提出「5個互相」，包括互相認識、了解、尊重、合作和諒解等面向，其中最難的是互相諒解，今年去美國也發現「諒解」很難翻譯成英文。「諒解」一詞是華人文化圈才能理解的用語，兩岸之間一定有政治考量，但就是要互相諒解，雙方互相理解各自困難，共同解決問題。

李登輝當時提到以後遇到大陸就多強調「特殊」、少談「國與國」，這就是一種「戰略性模糊」，有的話講清楚，反而沒辦法處理事情，這也是兩岸特殊的地方。這說法要看對岸買不買帳，但要試著去說服對方，尤其對岸有一句話蠻有意思，就是說「關係好一切都沒問題」，而民進黨跟大陸最大的問題就是「關係不好」，彼此不信任，甚至是仇恨。

民進黨主席賴清德若當總統，台海戰爭風險一定上升，台海之間理論上不應該有戰爭，中美之間都不敢打核子戰爭，最多就是區域戰爭，但問題是很多戰爭就是從擦槍走火開始。現在（中共）戰機整天飛來飛去，就很容易擦槍走火，造成戰爭風險上升，風險一上升，經濟就可能變差。

雙城論壇是兩岸難得維持的例行性活動，就算是2022年疫情期間，時任台北市長的柯文哲仍透過視訊方式舉辦。（圖／報系資料照）

根據投審會資料，外資的確跟去年同期（前7個月）相比，有大量減少跡象，去年前7月跟今年前7月，外資投資台灣差2.25倍，現在很多外資都在觀望明年1月選舉結果，才要決定動向。美國開始要求台積電在多國設廠，就是想分散風險，因此當民進黨政府在搞「去中化」的同時，全世界也在搞「去台化」。

交流會增加善意，善意會促進更多交流。自己若當總統，一定會秉持著兩岸互相諒解的精神，說服大陸讓兩岸關係變好，讓戰爭風險下降，打造更好的經濟環境。我8年咬緊牙關辦完8場雙城論壇，還有世大運，過程中，讓兩岸保持對等、尊嚴互動，這就是很好的經驗。

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