民眾黨總統參選人柯文哲從投入大選後，人氣居高不墜，一言一行備受外界矚目，CTWANT此次專訪前，特別收集民眾想提問柯的題目集，以下就由柯本人一一分段幫民眾解惑。

年輕人問：為什麼您認為民進黨新潮流系是該黨內最壞的一群人？

答：近日「雲豹小公主」案就是一個典型，民進黨立委賴品妤的父親、前新系立委賴勁麟有什麼能力可以當雲豹能源等十幾家綠能公司的董事長，該集團裡還有新系人士當董事，而這集團捐錢最多的對象也是新系政治人物。地方政府中，債留子孫最多的也是新系掛，例如桃園市和高雄市，而暴力毆打立委高嘉瑜的林秉樞也是新系，這些例子都足以證明了吧。

新冠疫情期間民進黨政府被外界質疑，為了護航高端疫苗，進而阻擋BNT進口，導致外界批評聲浪相當大。圖為總統蔡英文2021年接種高端疫苗。（圖／趙文彬攝）

問：您對總統蔡英文執政快8年最不滿意的事？

答：概括有3件事，涵蓋民進黨沒有財政紀律、為了護航高端疫苗擋BNT疫苗進口，以及過去高喊黨政軍退出媒體，現在卻介入媒體很深。我從不諱言跟民進黨關係變差就是從前瞻預算開始，哪有先編預算、再來找計畫，這完全沒有財政紀律，最近還看到蔡英文出來講「民進黨是最有財政紀律的政黨」，總統真的是把老百姓當白癡，挑戰全國人民智商，自己未來會每天「伺候」民進黨這題。

民進黨為了護航高端疫苗，擋BNT疫苗進口，也是讓人相當不滿。擋BNT疫苗進口是政治凌駕專業，民進黨主席賴清德身為醫生，應該對高端疫苗疑雲出面解釋。

過去高喊黨政軍退出媒體的就是民進黨，結果現在卻發現晚上每家電視台的政論節目都在打他，大概只剩TVBS比較公正中立。民進黨已經執政傲慢到不怕外面的人講它雙標，當然其民進黨還很多讓民眾不滿的事，實在是罄竹難書。

問：若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，要怎麼應對？以及藍白在野勢力如何整合？

答：參選是每個人的權利，但每場戰爭要有其道德正當性，講直接點，郭台銘只要參選到底，就是讓賴清德躺著當選，賴可以直接開香檳慶祝了，那郭參與這場選舉的戰略目標到底是什麼？現在就給郭董先冷靜，未來會再去試著溝通，人還是理性的動物，相信郭會自己先好好想想的。

除了有6成民意想要政黨輪替，有7成民眾希望藍白合，但同時也有民調顯示藍白陣營的支持者卻都不希望用民調比勝負，就是對於整合的主導權沒有共識。這也不用太緊張，反正「最後選民都會替我們決定」，政治人物常以為自己在領導時代潮流，但實際上是時代潮流推著政治人物走，台灣選民非常有智慧，最後都會替政治人物們做決定。

距離選舉投票還有4個多月，時間還算久，選舉每個月都會有變化，在野勢力整合，過段時間再處理就好，眼下就是做好該做的事，例如自己就常在youtube上說明政見。

台灣近年發展高耗能產業，又要同時進行能源轉型，供電需求大的情況下，再生能源恐接替不上，讓民眾相當擔憂。（圖／李宗明攝）

問：台灣到底缺不缺電？

答：能源政策跟產業發展要一起考慮，台灣發展高耗能產業，供電需求就大，供電、輸電、節電和儲電等，都要一併專業考量。我當台北市長時，推東西門戶計畫，就被中央政府告知有28棟大樓要限電，那時就知道「民進黨喊不缺電」是假的。

民進黨規劃要把天然氣發電量撐到佔比50％，這是非常有問題的，天然氣太貴了，政府要不要漲電價，必須誠實跟民眾說明。台電光這兩年虧錢4千多億元，未來全台輸電網更新也需幾千億元，還有節電和儲電等，都要好好討論、務實解決問題。

我現在正在做一百多年前蔣渭水沒完成的「台灣新文化運動」，不管是執政或選舉，自己都是在推動改變政治文化的社會運動，要做出一個典範，例如自己現在選舉花費不到5千萬元，不買置入性行銷、不辦大型活動，就算辦演唱會還有賺錢，甚至到現在也沒決定是否下電視廣告，但這結果可能會跟2018年那次選舉一樣，最後半個月自己從電視上「被消失」。

今年選舉，我要讓人民重新相信「應該相信的事」，以前選舉有人會賄選買票，現在進化到綁樁，或者控制媒體、買媒體，還很多人跟我說，若要選總統，必須先準備20億元，但我又沒貪污，哪有那麼多錢。日前民眾黨網路募款一億多元，我就覺得很厲害，但不做網軍側翼帶風向、沒有黑暗手段，單純在yt上講政見、政策，或許就「一路挨打到底」吧！

民眾黨總統參選人柯文哲表示，不管是執政或選舉，自己都是在推動改變政治文化的社會運動，要做出一個典範。（圖／方萬民攝）

更多 CTWANT 報導