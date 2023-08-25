柯文哲上任台北市長引爆的第一顆炸彈就是「大巨彈爭議」，當時他還聲稱弊案叢叢，進一步勒令停工受到矚目，後來他又在要求承包商遠雄集團承諾改善防火設施與逃生路線前提下，宣佈復工引發不少質疑，不僅市議員不買單，出輕人心中也有很OS，柯文哲在專訪中直言，當時拍板停工是正常不過的事，只是沒想到在中央政府考量等因素下，一卡就快5年，自己也只能啞巴吃黃蓮。

問：當初您上任台北市長時宣稱大巨蛋有不少弊端，後來為何宣佈復工接續大巨蛋工程？

答：「大巨蛋真的是一場悲劇。」首先大巨蛋選的地點就不對了，光復南路、忠孝東路平常塞車就很嚴重，未來地下室可以停放2千輛車，到時要怎麼進出。地點是在我上任前就決定，沒辦法改變，但我當市長後又發現遠雄竟然不按圖施工，為了安全考量，我也直接拍板停工，在社會氛圍和中央政府考量等因素下，大巨蛋確實擱置了一段時間。

台北大巨蛋在柯文哲市府任內強力監督下，已全面重新按圖施工，並增加防火避難設施，安全性大大提升。（圖／劉耿豪攝）

我第一次看大巨蛋設計圖，就發現怎麼連最基本的防火設計都沒有，過去我在台大擔任主任，曾歷經過台大發生火災，那次4樓先冒煙，後來6樓，最後連11樓都在冒煙，當下以為是有人蓄意縱火，但撲滅火勢後進一步調查，才知道是管道間沒有做防火措施，台大立馬決定花一億元做防火填塞，並劃分防火區塊，進行整體改善。

假如大巨蛋沒有設計防火區塊，一旦不幸發生火災，5棟大樓就會變5根煙囪，因此在安全考量下，要求遠雄把逃生梯等防災設施全部重做。如今的大巨蛋確實在安全設備上，有確實改善。

當時我以為不按圖施工就停工，是一件很正常該做的事，但後來才發現不按圖施工在台北是很常見的事。建商常見的手法是先用一套圖申請建照，然後不按圖施工，施工過程再拿另一套圖去申請變更，後來才知道這蠻常見的，只是我自己少見多怪。

「遠雄集團創辦人趙藤雄當時也很老實跟我說，他已經不按圖施工3年了，以前都沒事，為何換我當市長就有事？」我當時也誠實跟趙藤雄說，「我沒辦法回答你的問題，但這是個好問題」。

我當時一讓遠雄停工，就變成社會矚目事件，那時候也強調要公開透明，因此所有審查全都要直播，也搞得沒有審查委員敢給大巨蛋過關；建照變更、防火避難性能審查，送到中央政府去審，第一次因為社會氛圍，中央也不敢動卡了3年多，後來第二次審，中央政府又反反覆覆卡1年多，所以從頭到尾卡了快5年，我也啞巴吃黃蓮。

民眾黨總統參選人柯文哲坦言，大巨蛋真的是一場悲劇，在中央政府考量等因素下，一卡就快5年，自己也只能啞巴吃黃蓮。（圖／劉耿豪攝）

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