北捷南港機廠疑電纜爆炸 2員工遭電擊送醫急救 06:492023/08/25 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷南港機廠驚傳電纜爆炸，2人遭電擊送醫急救。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在南港區忠孝東路七段一棟捷運南港機廠變電站，凌晨三點多發生疑似電纜線爆炸意外，現場2名工作人員疑似遭到電擊，身體多處燒燙傷，由救護人員送往醫院急救，送醫時意識清楚。 北捷南港機廠驚傳電纜爆炸，2人遭電擊送醫急救。(戴志揚翻攝) 據了解，當時是機廠工程人員在變電站進行施工，事故發生原因目前不明。 奧迪女酒駕撞死晨運婦 臉書帳號發「171字道歉文」 奧迪女酒駕撞死晨運婦 兒曝母來不及實現的願望！悲訴「太不公平」 花雕雞麵下藥迷昏男友剪斷命根「沖馬桶」 他醒來剩1.5公分 #機廠 #變電站 #發生 #南港 #疑似 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市首例登革熱「無中南部活動史」 蔣萬安：文山區成立應變中心 16:512023/08/23 生活 勇嬤開車急看孫！擋風玻璃突遭鐵片砸破 「貼滿透明膠帶」再上路 12:282023/08/23 社會 美再停用2款眼藥水 竟驗出「5桿菌、1黴菌」恐致瞎眼喪命 17:032023/08/24 國際 食腦變形蟲案1女腦膜炎亡 624人追蹤結果曝光 13:442023/08/24 生活 花雕雞麵下藥迷昏男友剪斷命根「沖馬桶」 他醒來剩1.5公分 13:582023/08/24 社會 扁婿趙建銘開法拉利擦撞騎士 徐巧芯忍不住驚嘆1句 19:262023/08/24 政治 淡水男欠錢遭虐打致死 警逮6人持續釐清案情 19:412023/08/24 社會 奈良美智作品高價轉賣疑雲 收藏家怒告藝術公司負責人 11:412023/08/24 社會 扁女婿趙建銘車禍！駕法拉利超車擦撞騎士 13:232023/08/24 社會 喝整晚！21歲舞廳妹開奧迪酒駕撞死晨運婦 僅10萬交保 10:112023/08/24 社會 福島水域定期出現「輻射魚」！媒體人嗆蔡英文：完全當作沒發生 08:322023/08/24 政治 奧迪女酒駕撞死晨運婦 兒曝母來不及實現的願望！悲訴「太不公平」 22:372023/08/24 社會 恐怖連環撞！連掃多輛機車男騎士噴飛 人卡小黃車底濺血 21:562023/08/23 社會 工安燙傷救護車30分鐘後才來 船廠挨批「移工不是人嗎」 16:372023/08/24 社會 趙建銘開法拉利車禍會影響假釋？ 律師：除非酒駕或故意犯罪 14:272023/08/24 社會 登革熱別來！霧峰區長進市場宣導 違反「這項」最高罰1萬5 18:032023/08/24 生活 影》北市幼童騎「滑步車」過馬路 遭轎車擊落彈飛倒地 13:042023/08/23 社會 民調僅27％慘輸李彥秀！網列高嘉瑜5大下場 13:492023/08/23 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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