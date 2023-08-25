位在南港區忠孝東路七段一棟捷運南港機廠變電站，凌晨三點多發生疑似電纜線爆炸意外，現場2名工作人員疑似遭到電擊，身體多處燒燙傷，由救護人員送往醫院急救，送醫時意識清楚。

北捷南港機廠驚傳電纜爆炸，2人遭電擊送醫急救。(戴志揚翻攝)

據了解，當時是機廠工程人員在變電站進行施工，事故發生原因目前不明。