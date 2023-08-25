賴清德24日晚間接受電視媒體專訪。也再向中國喊話釋善意強調「我們不希望中國亂，也不希望中國敗，我們不希望中國發生任何的事情，我想這是普遍台灣人的心情。」

賴清德專訪中說，在野黨對民進黨批評，說民進黨跟中國老死不相往來，這個是錯誤的，他強調，國際社會也認為，目前兩岸的情勢緊張，原因並不是在於台灣，而是在於中國，國際社會也解讀，中國不是單純要併吞台灣而已，其實它的野心又更大，這個才是目前的根源之所在。

至於他日前接受外媒專訪提及「國際紅線就是台灣的紅線」，賴清德進一步解釋，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅都呼應以美國為首的西方世界，認為大家應該要共同關心台海的和平跟穩定。台海已是一個國際性的問題，國際社會要管控台海的和平穩定，國際所劃的紅線自然而然也應該是台灣的紅線，並不是台灣可以單獨解決。而台灣是半導體強國，使得所有台灣議題已經走到更高位置的國際議題化。

賴清德指出，他曾說過兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病，也有共同目標，就是增進兩岸人民的福祉，這些都可以共同努力；中國大陸這20、30年來經濟突飛猛進，很大原因是台灣把資金、人才、技術帶進去，中國對台灣應該要心存感激，台灣不求回報。

主持人也追問在對等尊嚴之下的兩岸交流會包含哪些？賴揭示對兩岸交流的開放面向，表示旅遊公會反映的意見，有反映給蔡總統跟陳建仁院長，還有陸委會邱太三主委，他們在24日也做出決定，就是讓在第三地中國人民可以來台灣旅遊，另外也可開放短期的商務活動，甚至於也在研究，陸客團客來台灣旅遊，另外一個也歡迎大陸的學生來台就讀。

賴清德專訪中也說，中國是全世界第二大經濟體，中國如果經濟變壞，會影響很多國家，包括台灣在內，他強調，中國是印太區域的重要的一員，和平穩定有其責任，真的不必要對台灣兵戎相向，或進行文攻武嚇。因中國對台灣的文攻武嚇，不放棄武力對台灣的攻擊，自然而然台商漸漸的就會離開中國，這個不確定性，政治上面的決定，會影響到經濟的後果。

賴清德說，他看過一個數據，在2011年的時候，台灣對中國大陸投資當年度是146億美元，10年後的2021年，只剩50億美金左右，而2021、2022，台灣對印太地區國家的投資是52、53億美元，已高過對中國大陸的投資了，今年1到6月台灣對美國的投資也高過對中國大陸的投資。

賴清德對中國大陸喊話說，「我真的非常衷心希望，中國在政治的，國家的方向上，政治的作為上都能做調整，讓經濟能復甦，這樣的話對大家都比較好。」他強調，一個繁榮的台灣可以帶動穩定的中國，一個穩定的中國也可以回饋一個安全的台灣。我們不望中國亂，也不希望中國敗，也不希望中國發生任何事情，這是普遍台灣人的心情。

談及若有機會可跟中國國家主席習近平吃飯，賴清德說，他會提供待客套餐，就是蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶；他也想對習近平說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家、和平無價。他很希望跟習近平說，大家可以共同維護和平、創造幸福，這個是最重要的。