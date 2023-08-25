國內休旅車熱戰，台灣賓士（M-Benz）下半年續以休旅車大軍搶市，自去年底在台導入全新運動休旅GLC後，再發表GLC Coupe，這也是台灣賓士新任總裁金恩中到任後的第一場發表會，他表示，去年全新GLC上市後，銷量年增逾60％，全新GLC Coupe預計將於10月開始交車。

金恩中表示，全新GLC Coupe即日起開始在全台經銷展間登場，預計10月開始交車，樂觀將續推升品牌銷售表現。

金恩中指出，中型SUV領域在台灣市場持續占有一定市占，同時也是競爭相當激烈的級距，GLC車型占總體掛牌數25％，也成為台灣賓士最受歡迎的車系。

台灣賓士說明，新一代GLC Coupe全車系標配「霧銀星芒型水箱護罩」與「跑車化懸吊」，搭載直列四缸渦輪增壓引擎，共導入兩款車型GLC 200 4MATIC Coupe與GLC 300 4MATIC Coupe，車價分別為289萬及330萬元起。

事實上，看好國內休旅車市，根據台灣賓士規劃，年底前還將陸續推出GLS小改款，以及超豪華子品牌Maybach GLS的休旅車，若再加上也才剛發表的EQE SUV及EQS SUV，今年以來可說休旅車連發，展現其以完整休旅車大軍搶市的企圖心。