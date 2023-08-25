今天仍是白天晴到多雲、午後有局部雷陣雨的天氣型態，午後山區雨勢明顯，局部地區有大雨，中南部山區可能有短延時強降雨。目前洋面上有雙颱共存，第9颱風蘇拉位於恆春東南方430公里海面上，明天將增強為中度颱風，在菲律賓東方海面上打轉後再北上，歐洲模式模擬下周四（31日）籠罩台灣；第10號輕颱丹瑞今天凌晨2點生成，距離遙遠，對台灣天氣沒有影響。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周日（25至27日）水氣少，天氣晴熱，不過太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部大雷雨伴隨劇烈天氣。今各地氣溫：北部23至35度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至37度。

吳德榮表示，下周一（28日）蘇拉從呂宋島東北方海面逐漸接近，東半部水氣漸增，西半部近山區午後有局部雷陣雨。下周二至周四（29至31日）各地天氣變化的程度與蘇拉是否直撲密切相關，需持續觀察。

中央氣象局最新預報資料顯示，蘇拉未來5天都在呂宋島東北方海面打轉，明天將增強為中度颱風。各國模式顯示，蘇拉打轉5天後，歐洲及日本模擬轉向西北，下周四籠罩台灣；美國則修改為轉向偏西、經巴士海峽進入南海。另一輕颱丹瑞在關島附近形成，與台灣有一大段距離，無影響。