針對能源議題，賴清德指出，核一、核二與核三廠發電機組在2025年除役，是法律規定的機組除役年限；能源政策最重要是穩定供電、帶動產業發展與響應2050淨零轉型等3大目標、缺一不可。他說，目前備轉容量率常都處在10％~15％，即每發100度電、大概只用90度，台電推估至2030年需要新增800萬瓩的電，目前新增供應的電可達901萬瓩，因此「穩定供電是不會有問題」。

至於因應像天然氣遭中斷等特殊狀況，賴清德說，要持續推動綠能發電，因為當綠能在發電時，某一部分一定會下降，可因應核電屆期除役、天然氣占比下降、燃煤發電下降等情況；在特殊狀況下，天然氣機組也可改由燃煤來承擔發電責任，很多應變上的問題，現在就要開始做準備。

賴清德談及經濟發展政策時，提出五大信賴台灣產業，第一個是半導體。他指出，台灣IC設計在全球市占率24.3％、占全球第二，晶圓製造及封裝測市占率超過50％、甚至是60％，占全球第一；談先進製程則生產製程超過九成，實力這麼強；而台積電的全球研發中心也座落在台灣，未來半導體產業會持續蓬勃發展，不管去日本、美國或歐洲投資，等於是台灣經濟力量的延伸。

賴清德說，第二是AI（人工智慧）產業，這是改變全球生活最重要的一項科技，政府要有計畫推動半導體產業在台灣產業化，也利用AI在台灣產業化；再利用AI協助台灣中小微型企業人工智慧化，讓中小微型企業順利數位轉型及綠色轉型，因應2050氣候變遷。

第三是軍工產業發展。即總統蔡英文推動的國防自主，不管是勇鷹號教練機，潛艦或海巡署的艦艇，都自己製造，未來這個路線一定要持續下去。

第四是監控產業。賴清德說，中美貿易衝突讓國際社會看到，中國改變民主秩序的企圖心，在此情況下，監控產業成為非常核心與非常敏感的產業，面對紅色供應鏈受到打壓後，提供台灣一個非重要的機會，我們應掌握機會推動監控產業及伺服器。

最後是通訊產業，不管5G與6G的前進，更重要是低軌道衛星，通通都要發展。他強調，必須持續壯大台灣的科技及經濟，固然目前是經濟和科技強國，但這是台灣的生存之道。信賴台灣五大產業就是在地緣政治下應運而生的產業，必須掌握時機，好好推動。

面對年輕世代面臨低薪、高房價等問題，賴清德說，首先要投資台灣，解決土地、水電、人力、人才與鬆綁法令，讓投資機會增加，就業機會就會增加，薪資也可上揚；其次是推動產業升級，高附加價值產業的薪資相對也會比較高。三是政府要有計畫的協助每個人，取得現代化技術；同時要提供機會給年輕人創業築夢，提供人才培育、試驗場域、早期資金獲得與國際鏈結等。