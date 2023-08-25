蔡政府前年開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，此後美豬流向一直是大眾焦點，而美豬年進口達上千噸，消基會5月抽樣市場通路中289件含豬肉食品，始終未發現美豬存在，未料卻遭到媒體踢爆，竟然有不肖攤商將豬肉再加工，以羊肉身分高價販售，新北檢方會同警方及衛生局官員共同搜查，昨逮陳姓男子及楊姓兄妹3人到案，楊女訊後遭聲請羈押禁見，楊男及陳姓股東男分別以20萬元及10萬元交保侯傳。

據了解，「重寧海產號」販售的羊肉價格遠低於市價，不合常理。被媒體踢爆，將從「重寧海產號」購得的羊肉，二度送SGS檢驗，確認「羊肉」不含任何羊肉成分，當中含豬肉成分。當新聞曝光後，業者喊冤，稱僅賺取微薄利潤，「自己也是受害者」。

新北地檢署指出，大台北果菜市場「重寧海產號」涉嫌販賣假羊肉，立即分案偵辦，並指揮新北市等單位會同新北市、花蓮縣、桃園市衛生局，搜索5處地點，再於今日搜索新北市三重的上游公司，查獲手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等資料，拘提楊姓兄妹及陳姓肉商3人及通知3名證人到案。

檢方表示，楊姓兄妹共同經營「重寧海產號」販售肉品、海鮮，陳姓被告為南台國際企業社股東，販售肉品給楊姓兄妹。2020年起，陳姓被告依楊姓兄妹要求及訂購，販賣混合豬肉之羊肉或完全不含羊肉的猪肉片給楊姓兄妹，2人再以羊肉販售給不知情消費者。

檢察官訊問後，認為被告3人涉嫌《刑法》第255條1項意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪、第339條第1項詐欺取財罪、違反《食品安全衛生管理法》第15條第7款而犯同法第49條第1項之販賣攙偽或假冒食品罪。

檢方說，3人犯罪嫌疑重大，楊女有勾串共犯或證人、湮滅證人之虞，向法院聲請羈押禁見；楊男及陳姓股東無羈押必要，諭令以20萬元及10萬元交保。