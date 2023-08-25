YouTube影片《山道猴子的一生》爆紅，一名急診醫師分享，在急診室見到的真實案例都比故事更殘酷，包括未成年少女懷孕生子，拿到孩子扶養權，卻寧可把錢拿去改車、玩遊戲；還有女童遭媽媽前男友性侵，弟弟被打到昏迷，被送到急診，媽媽卻滿臉不在乎的滑手機；還有腦麻的孩子到院前心跳停止，媽媽趕到醫院卻是問「死了沒？」讓他感概直呼，這種情況在社會角落每天都在發生。

臉書粉專《超級白急診醫師》近日發文分享，看完最近超夯的《山道猴子的一生》，他實在不知道要怎麼形容自己的感覺，因為在急診見到了很多真實案例，都比故事來的更加殘酷。

粉專《超級白急診醫師》表示，曾遇過一個未成年少女，和前男友生下一個孩子，沒多久兩人就分手，少女也遭到前男友的死亡威脅，經法律程序，少女獲得4萬元和小孩的扶養權，但她卻在沒工作和金錢照顧孩子的狀況下，選擇把錢全部用在改裝機車，甚至還偷爸爸的手機進行遊戲儲值，眼見她無法照顧小孩，家人決定介入，怎料少女竟然情緒失控攻擊父母，最後被送到急診。

粉專《超級白急診醫師》指出，另一個案例是一個就讀小學一年級的女孩，她被媽媽的前男友性侵，而且這樣的暴行不只一次，女孩鼓起勇氣向學校老師訴說，是因為她目睹弟弟遭男子毒打到重傷昏迷，還在加護病房搶救。孩子們在急診驗傷的時後，兩個孩子的媽媽卻挺著大肚子，滿臉不在乎的滑手機，而她肚子裡的是現任的孩子。

粉專《超級白急診醫師》也說，最後一個案例是從小患有腦性麻痺的小男孩，被社工在家中發現叫不醒，救護人員到場時心跳已停止。送來急診急救時，他無法不注意到他汙穢的尿布和那長滿汙垢、長得離譜的指甲。然而，當他的命懸一線，他的媽媽卻漫不經心地走進急救室，劈頭就問「死了沒？有什麼文件我簽一簽！我可以離開了嗎？」接著就開始講電話，彷彿手機裡的世界遠比孩子的生命要重要。

粉專《超級白急診醫師》表示，這幾個案例只是他今年遇到的案例，這種情況在社會的角落每天都在發生，這些故事反映了社會中某些暗角的現實，而這些真實的情境，比任何故事都更加令人心痛。比較起來「山道猴子」實在可愛許多。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。