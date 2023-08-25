經寶精密今年在航太、伺服器、泰國的數位飲料機方面成績表現十分出色，尤其是在航太的部分，在航太維修改裝件的挹注下，自今年1月起連續挑戰營運新紀錄，7月營收再創下單月新高。
展望今年下半年，經寶精密指出，成長動能將主要來自於航太、泰國數位飲料機、伺服器，雖然航太維修改裝件在第4季配合客戶做生產調整，但依據Airbus官網上公布的新機製造排程產量提高來看，預期能維持穩定出貨。泰國的數位飲料機客戶下半年可望開始恢復正常拉貨，伺服器也在AI風潮的帶領下，直立式機櫃的出貨有增溫的趨勢，有助公司營運表現。
航太、伺服器產業銷售成績出色，jpp-KY經寶精密(5284)今(2023年)年上半年銷貨毛利達4.62億元，營業利益2.7億元，稅前淨利2.77億元，上半年淨利2.53億元，每股盈餘5.28元，賺進超過半個股本，幾乎是公司剛上市時期全年的獲利水準。而在航太高毛利產品帶動及稼動率大幅提升下，毛利率高達到41.22%，創下歷史以來的新紀錄。
經寶精密今年在航太、伺服器、泰國的數位飲料機方面成績表現十分出色，尤其是在航太的部分，在航太維修改裝件的挹注下，自今年1月起連續挑戰營運新紀錄，7月營收再創下單月新高。
展望今年下半年，經寶精密指出，成長動能將主要來自於航太、泰國數位飲料機、伺服器，雖然航太維修改裝件在第4季配合客戶做生產調整，但依據Airbus官網上公布的新機製造排程產量提高來看，預期能維持穩定出貨。泰國的數位飲料機客戶下半年可望開始恢復正常拉貨，伺服器也在AI風潮的帶領下，直立式機櫃的出貨有增溫的趨勢，有助公司營運表現。
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