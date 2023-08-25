美國前總統川普抵達喬治亞州為推翻2020年選舉結果案自首

美國前總統川普周四（24日）晚抵達喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail），準備就試圖推翻2020年大選結果起訴案，主動向當局投案。

綜合外電24日報導，川普因推翻選舉案，被喬治亞州起訴13項刑事罪名，如果沒有在當地時間25日12點以前到案，就會被逮捕，而這是他今年第4次面臨刑事罪起訴。

川普的車隊晚間7:34抵達監獄，而在現場的支持者中，出現了以挺川聞名的喬治亞州眾議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）。儘管77歲的川普官司纏身，但並未損及他在爭取2024年共和黨總統候選人提名中的領先優勢。他5日向支持者強調，「我認為，這是個偉大的榮譽徽章，因為我是為了你們而被起訴的。」他並指控，這是政治迫害，起訴是出自政治動機，目的在於破壞他競選。

而川普在抵達監獄後，便加入黑幫老大艾爾卡彭（Al Capone），還有美國傳奇歌手兼演員法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）等涉案名人的行列，拍了嫌犯檔案照。想必川普的敵友都會在網上瘋傳這照片，現年30歲的前共和黨議員候選人盧茉（Laura Loomer）在監獄外說：「我們想要把它放上T恤，它會流傳全球，比蒙娜麗莎（Mona Lisa）還受歡迎。」