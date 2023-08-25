總統蔡英文昨（24）日大談2024總預算案，並強調「我們謹守財政紀律」，引發網路熱議。但有大量網友對於蔡的說法不買帳，紛紛留言怒轟，「這是近期最大詐騙文章」、「蔡英文知道現在多少公司放無薪假，台灣出口連幾黑嗎？」

蔡英文昨在臉書發文稱，「請大家借我7分鐘，一起看看明年度中央政府總預算的規劃」，她指出，有很多關於政府財政的討論，當中也有許多不實指控。有些人認為，蔡英文政府執政8年，預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比還可以減少？

對於上述疑問，蔡英文回答，原因是台灣總體經濟規模變大，使得整體國力變強 ，政府因此有能力做更多事、還更多債。蔡還強調，台灣的GDP從2016年的17.5兆，到今年的23兆，成長了將近6兆。從2016年到2022年，台灣的平均經濟成長率是3.4%，也高於全球平均。

除此之外，蔡英文還稱，台灣的經濟成長，讓我們從2017年起，總預算連續6年有歲計賸餘，甚至連續5年賸餘超過千億。非常重要的是，「我們謹守財政紀律」。蔡說到，「在我上任時，中央政府的長期債務已經累積達到5兆3,988億。在我任內，總預算舉債923億，特別預算舉債1兆1,237億，總共舉債1兆2,160億，但是，也還債達到7,810億，有借有還，這也是財政依然穩健的原因。」

蔡英文還提到，明年度的中央政府總預算，是她執政8年的最後一本總預算。她的執政團隊仍然會一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣。蔡也希望，在立法院下個會期，朝野政黨能夠善盡監督及審議之責，支持行政院的總預算案。

然而蔡英文的說法，引爆大量網友不滿，留言怒轟，「台電虧損4000億會調漲電價嗎？」、「陸委會，數發部不知在幹什麼？是米蟲，養老院？」、「前瞻是農業部的金庫？」、「好棒棒的集團總裁唸稿影片」、「史上最大詐騙集團」、「看中央銀行的貨幣供給量最準，這三年貨幣供給量急速增加，你敢說沒有債留子孫？」、「借你7年了」，「這是庫存出清的演說嗎？」、「謝謝債留曾孫的小英」。

總統蔡英文自豪財政紀律，遭到網友砲轟。（圖截自蔡英文臉書）

不過也有網友持不同態度，稱「加油」、「總統辛苦了」、「謝謝執政團隊為大家守財跟理財！財政紀律的重要性不容小覷」、「謝謝蔡政府的努力，台灣人有你們很幸福」。