日籍二刀流球星大谷翔平賽季累積的疲勞一次爆發，24日天使宣布因右肘尺側副韌帶撕裂，大谷翔平確定不再以投手身分上陣，可能已經提前上演身穿天使戰袍的最後一次登板。目前大谷翔平還不確定是否將接受手術，或是明年賽季能否重回投手丘，但傷勢將衝擊大谷翔平身價。

道奇很想簽下大谷翔平，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）認為，大谷翔平傷勢可能影道奇網羅他的意願，「道奇之所以能取得成功，部分原因得歸功營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）在球員市場採取保守策略。儘管道奇團隊薪資高昂，但近年他們傾向避免冒險，大谷翔平作為投手的未來仍不明朗，潛在的風險就更大了，要說大谷翔平的傷對道奇的熱情有何影響還太早，不過佛里曼從來不會為了炒作花錢，更不願意花大錢進行任何投機風險。」

大谷翔平可能將在本季拿下生涯第2座美聯MVP，外界預估他至少將簽下至少6億美元的肥約，歐尼感悲觀表示：「很可能6億美元（約新台幣184億）已經泡湯，甚至連5億美元（約新台幣153億）都很難，一些相關人士猜測，給予大谷翔平的報價可能需要分為兩部分，其一是根據他的進攻產能，再來就是於合約中增設獎勵條件，彌補他作為投手的價值。」

歐尼建議，任何想簽下大谷翔平的球隊，還是能考慮讓他從事投打二刀流，從先發投手身分轉為終結者角色，類似於名人堂球星史莫茲（John Smoltz）生涯後期的轉型。今年經典賽大谷翔平就曾以終結者身分出賽。歐尼也提到大谷翔平的傷勢削弱了其他競爭者的熱情，留在天使的機率也將隨之增加。