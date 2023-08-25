一般人為了增加肢體靈活度，會透過拉筋來增加柔軟度，但復健科醫師王思恒表示，根據最新的《運動醫學」》期刊上的一項統合研究發現，重量訓練就能大幅增加關節活動度，對初學者的效益尤其明顯，所以運動時間有限的人，大可省下拉筋時間多做一組深蹲，更能達到健身效果。

王思恒在其臉書「一分鐘健身教室」表示，根據發表於2023年「運動醫學」期刊上的統合性研究，重量訓練能大幅增加關節活動度，這效益在初學者身上特別明顯，他個人因此不做拉筋，因為重訓就會增加關節活動度。

他表示，良好的重量訓練技巧應讓身體關節經歷全活動範圍，在阻力的牽引下，重訓本身就有增進關節活動度的效果，例如做羅馬尼雅硬舉，就是啞鈴重量在伸展大腿後側肌肉；做引體向上，就是以自身體重來伸展背部肌群。

他表示，比較「重訓＋拉筋」及「重訓」這2種訓練法，會發現兩者在提升關節活動度上的效果相同。簡單來說，重訓前後做伸展運動來增進活動度是不必要的。「所以，運動時間非常有限的人，大可將拉筋的時間省下來多做1組深蹲，或是利用跑步機練有氧運動，運動後不伸展也不需有罪惡感。」

但王思恒也表示，若當日運動是要進行劈腿等高難度動作，以重訓運動不足以增加關節活動度，仍需要進行更「針對性」的伸展。