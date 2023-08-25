中部一名碩士男，在網站上與陳姓女網友聯繫上後，答應以2萬元相約性交易，2人見面後男方佯裝用手機轉帳到女方網路銀行帳戶，陳女尚未查明後就與他前往附近旅館發生性行為，事後還自掏腰包付計程車錢，但離開後檢查帳付，才驚覺受騙，甚至遭到男方封鎖，許男辯稱兩人只是約砲沒有性交易，但法官認為他用詐術騙取女性進行性服務，騙女子提供性服務，一、二審都依詐欺罪判他5月，全案確定。

根據判決，碩士男本來就沒有支付性交易費用的意願，於2020年10月在包養網站上聯絡1名女子，佯稱要以2萬元和她性交易後約出見面，經女方還花了500元搭計程車到場，碩士男還好心說要幫她出車資，於是就匯了500元到她戶頭，經截圖轉帳紀錄後立刻取消匯款，再傳截圖給對方取信。

未料陳女於交易結束後，至附近之自動櫃員機查詢，發覺男子根本未轉帳匯款，再用通訊軟體聯繫時，已遭到對方封鎖，這時才知道受騙而報警。

男方承認與陳女在商旅發生性行為，自己也從未說要付2萬元性交易，他與陳女兩人是單純合意性交，是陳女事後向他要錢。

地院法官認定，許男利用詐術騙取陳女提供性服務及旅館費用，嚴重破壞社會善良風俗，依詐欺罪將他判刑5月；二審仍維持原判。