國民黨高市5名「小雞」立委參選人與鴻海集團創辦人郭台銘合體看板，引發外界質疑。（資料照,洪浩軒攝）

國民黨高市5名立委參選人與鴻海集團創辦人郭台銘合體看板昨（24）日掛在高雄市三民區一處三角窗路口，引發議論。對此，小雞們大動作開記者會鄭重澄清並喊「唯一支持侯友宜」，讓前國民黨立委陳學聖直呼國民黨開始變了，也可看出侯友宜的根扎更深了。

國民黨高市立委參選人李明璇、曹桓榮、陳若翠、陳美雅、黃柏霖等5人與郭台銘的合體看板，昨出現在三民區光武路、九如路口。國民黨市黨部則緊急開記者會回應，國民黨高市黨部主委黃昭順強調，經了解5名立委參選人都不曉得有這塊看板，大家唯一支持侯友宜。

對此，陳學聖在臉書表示，國民黨有部份政治人物黨性不堅，喜搞曖昧，吃定國民黨不敢對他怎樣，就常在關鍵時刻玩搖擺。但就高雄發生的事，該為國民黨及立委參選人立即而明快的回應按讚。

陳學聖認為，若是在過去發生此事，一定是立委參選人各自回應媒體，便不再積極處理，任由謠言四起。沒想到這事一發生，五位「被合體」立委參選人，立馬配合黨部開記者會，當下粉碎謠言，連點想像空間都不留。

「國民黨開始變了！」陳學聖直言，歷經這場風波後，看到在郭台銘步步進逼下，國民黨並沒有被裂解，侯友宜的根也紮的更深，這是一次好的考驗。