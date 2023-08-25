藝人李蒨蓉日前搬離住了15年的房子，主要是兩個孩子都在國外念書，夫妻倆不需要如此大的空間，沒想到她昨(24日)突然在臉書發文求助，表示到走投無路的局面，希望還能有挽回的機會，立刻引起網友熱議。

李蒨蓉表示15年前在美國高級百貨買了「威尼斯花鏡」，市面上已經買不太到，就算有，一半大小就要價三、四萬元起跳，沒想到卻在搬家過程摔壞，讓她坦言相當心痛，與其去追究責任，不如想辦法修復才是當務之急，只不過歷經一個月詢問，各方人馬都無力解決，希望透過臉書發文，找尋最後一絲絲機會。

李蒨蓉附上照片，指出紅圈處就是鏡子碎裂的地方，小圈處黏回去就可以，不過大圈處面積碎裂到一半，連玻璃工廠都很難製作相同尺寸，讓她為此相當苦惱，更透露出內心的願望：「到了新家很希望能夠把鏡子美美滴掛起來，再來個15年！不曉得大家有什麼方法嗎」。

對此，網友紛紛集思廣益：「用黏土上色，加上一點雕塑(花邊)，應該還可以繼續用很久」、「可以直接去印尼的工廠買新的，這種鏡子當地賣超級便宜」、「最差的方法，把大圈圈位置的兩側邊邊統一修掉」、「 我覺得你可以發揮創意，買一些水鑽的貼片來貼」、「可以拿乾燥花將破損的範圍、地方遮起來，改造成新風格」。