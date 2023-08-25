前台大重症專科醫師許富舜分享，曾在急診室替一個心肺衰竭的15歲孩子急救，當時他努力的做CPR，孩子卻流淚示意要紙和筆，接著就在急救的過程中，奮力在紙上留下「謝謝」和「再見」4個字，讓醫護人員看了很感動，因為那個孩子到最後已無力張開眼，卻還是努力的想用自己的方式跟媽媽道別。

前台大重症專科醫師許富舜在節目《健康2.0》上分享，曾收治過一個15歲的小朋友罹患紅斑性免疫疾病，心肺衰竭需要急救，當醫護人員努力替害孩子急救的時候，只見孩子的眼淚從眼角滑落，手裡則不停的比劃著「要筆」的動作。

許富舜表示，醫護人員見狀就拿了紙和筆給孩子，然後就看到孩子一邊被急救著，一邊在紙上寫著「謝」字，而第二個「謝」卻遲遲寫不出來，他本來想停下來替孩子急救的動作，以方便對方書寫，但是只要停下孩子的心跳也漸漸跟著停下來，因此他只能繼續CPR搶救，而孩子也緊握著筆，用盡力氣寫下了「再見」兩個字。

許富舜指出，那個畫面很感人，他們急救了快2個小時，起初孩子的眼球還能轉動，到最後孩子已無力張開眼睛，但仍緊握著手中的筆，努力想寫下道別，似乎是想藉由這個方式跟疼愛自己的媽媽說再見，這讓醫療團隊看了特別有感觸，其實「孩子對父母的愛也是很堅毅的！」