義大利珠寶品牌DAMIANI重返台灣市場即將屆滿一年，為了迎合台灣珠寶藏家的喜好與品味，重新調整商品內容，主打充滿藝術品味的創意珠寶，並強調精湛工藝之美，予人耳目一新之感。即起至9月底於台北麗晶精品登場的DAMIANI「義大利極致工藝」珠寶展，特別從義大利總部空運大師級珠寶，其中甫在巴黎曝光的瑪格麗特（Margherita）系列訂製珠寶，更是把台灣列為全球巡迴展的首站，可見對台灣市場的重視。

男模佩戴DAMIANI Animalia時尚動物園系列蜥蜴胸針與Belle Epoque鑽表。（DAMIANI提供)

DAMIANI以珍稀寶石見長，Absolute Special Classic系列珠寶特別精選鑽石、藍寶石、紅寶石與祖母綠等四大貴重寶石，並特別把關寶石的產區、淨度和色澤，可說是珠寶藏家的首選，其中一枚重達10.37克拉的緬甸無燒藍寶石戒指，高淨度和濃郁「皇家藍」火光色澤，被暱稱為「戴安娜王妃戒」，是全場要價最高的珠寶作品。

DAMIANI Absolute絕對經典珍藏系列藍寶石戒指，約1682萬元。（DAMIANI提供)

全新登場的瑪格麗特（Margherita）系列珠寶，是最能詮釋 DAMIANI精湛工藝與匠心創意的代表作，靈感源自1900年代初期的義大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy），為了如實呈現瑪格麗特花朵清新脫俗的美感，DAMIANI特別選用黃鑽、鑽石與彩寶勾勒花蕊與花瓣，奢華再升級。

DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶鑽鍊，約730萬元。（DAMIANI提供)

DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶鑽戒，約105萬元.（DAMIANI提供)

DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶耳環，約120萬元.（DAMIANI提供)

其中一套Masterpiece Margherita高訂珠寶套組，將一朵朵瑪格麗特花朵自然交錯堆疊，營造繁花盛開的景緻，為全球獨一無二之作，僅此一件，主打款熱情之花雛菊鑽鍊，白K金和黃K金鑲嵌總重近30克拉鑽石、1.83克拉黃鑽，並點綴總重8.48克拉的祖母綠，瑪格麗特鑽戒則搭載特殊的活動式白K金骨架，輕觸花瓣會隨之輕盈轉動，相當別緻。

DAMIANI Animalia時尚動物園系列白金蜘蛛彩鑽戒指，約157萬元。（DAMIANI提供)

台灣VIP偏愛藝術珠寶，且對精湛工藝和高科技材質的熱中，為此DAMIANI也推出一系列Animalia時尚動物園系列藝術珠寶，以彩寶如實勾勒蜻蜓、熱帶魚、壁虎、貓咪、鸚鵡、蜘蛛、蝴蝶等，栩栩如生，充滿趣味。