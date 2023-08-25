小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會發表談話前夕，鷹派官員又撂狠話，儘管AI龍頭輝達最新財報與財測超乎預期，也救不了美股，周四（24日）道瓊大跌373點，費半指數重挫3.3%，影響所及，台積電ADR下跌1.79%，輝達股價守在平盤，小漲0.1%。

全球AI領頭羊輝達財報出爐，無論上季營收、獲利，或是本季財測全部大幅超越市場預期，惟部分指標股24日盤中遭遇獲利賣壓及當沖交易，出現開高走低狀況，「利多出盡」討論度提高，但摩根士丹利證券迅速回應市場疑慮，盛讚輝達營運絕非炒作，點名台積電為首的六大台股，大啖AI商機。

【1】利多出盡？外資：6檔繼續買起來

摩根士丹利證券指出，從輝達的財報與財測來看，財務數字顯示輝達強大營運動能一一成真，並非炒作，對應到台廠，點名世芯-KY、台積電、致茂、緯創、廣達與京元電等六檔指標企業，其中，恰好就有遭獲利了結、甚至空頭賣壓侵擾的廣達與緯創，大摩看多觀點不變，適時為AI多頭注入強心針。

【2】非台積CoWoS供應鏈 聯電搶頭香擴產2倍

輝達（NVIDIA）積極打造非台積CoWoS供應鏈，供應鏈傳出，聯電不但搶頭香，大幅擴充矽中介層（silicon interposer）一倍產能，近日再度追加擴產幅度逾二倍，矽中介層的月產能將由目前的3 kwpm（千片／每月）擴增至10kwpm，明年產能有望與台積電併駕其驅，大幅紓解CoWoS製程供不應求的壓力。

【3】台韓晶片廠在陸豁免 美擬延長

美國政府2022年10月宣布嚴苛的對中國晶片出口禁令後，當地有廠房的台積電等台韓大廠雖獲得一年豁免期，但經營上如坐針氈。但消息指出，美方將延長台韓廠商豁免，甚至可能無限期豁免，這讓市場關注美中關係會否有轉機。

【4】Fed前鷹王：衰退隱憂被誇大 暗示仍須升息

已轉戰學術圈的前聯準會鷹派大將布拉德（James Bullard）受訪指出，美國經濟衰退的預測多半被誇大，如今反而要面臨經濟成長增強的新風險，為了繼續對抗通膨，未來幾個月仍須升息。

【5】美債 10年公債殖利率 大跌6.5個基點

美債殖利率繼22日飆至16年新高後拉回整理，23日10年公債殖利率報4.263％，大跌6.5個基點，2年期殖利率同步下滑至5.001％，面臨5％大關保衛戰。聯準會（Fed）主席鮑爾本周末將在傑克森霍爾年會發表演說，市場屏息以待，投資人對於鮑爾暗示升息循環即將結束抱有一些期待。Fed在2022年3月啟動升息，帶動美元與美債殖利率連連走高。