費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯準會需要讓利率維持在具限制性水準一段時間。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 （Susan Collins）表示，目前尚未真正看到經濟增長明顯放緩，美國央行可能進一步升息，即便決定未來幾個月不再升息，也可能需要維持高利率一段較長時間。

聖路易斯聯準銀行前總裁布拉德表示，美國經濟衰退的擔憂已經消散，可能需要再升息才能在未來幾個月繼續對抗通膨，他並表示FOMC政策利率可能升破6%。

周四收盤，道瓊指數跌373.56點或1.08%，報34,099.42點。標普500指數跌59.70點或1.35%，報4,376.31點。那斯達克指數跌257.06點或1.87%，報13,463.97點。費城半導體指數跌120.71點或3.35%，報3,481.30點。

波音大跌近5%，給道瓊指數帶來最大的拖累。

標普500指數11大類股全跌，科技股重挫2.15%，表現最疲弱；其次為通訊服務類股跌2.04%、非必需消費類股跌2.01%。

重磅科技股全跌，蘋果跌2.62%，微軟跌2.15%，亞馬遜跌2.72%，Alphabet跌1.96%，特斯拉跌2.88%。

輝達盤初再創歷史新高後漲幅回吐，終場僅微升0.1%。其上季營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，且本季財測遠優於市場預期，更宣布250億美元庫藏股計畫，意味著極為看好AI前景。

其他主要晶片股全跌，超微（AMD）重挫近7%，英特爾跌4.1%，應材跌3.7%。

台股ADR方面，台積電跌1.79%，聯電跌1.17%，日月光跌1.83%，僅中華電信ADR漲0.54%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.66%。

美國交易所交易量總計9.99億股，過去20日全日均量為108.7億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.95：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.61:1。

標普500指數有10檔成分股創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有35檔成分股創下52周新高、220檔創新低。