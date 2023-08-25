天道盟同心會金山分會長郭簡村被控於2016至2019年間，覬覦核一、核二廠救災、維修工程之龐大利益，並夥同張煌懋營造公司等廠商圍標，藉標核電廠工程採購標案，自2014年始不法獲利近2億元。另，台電公司廠房佈置組主管賈儒龍，則長期向廠商索賄，不法所得共計77萬元，士林地檢署後依違反貪汙治罪條例、政府採購法、殺人未遂等罪起訴郭等11人。士林地院前（23）日審結時，判處賈男5年6月徒刑、褫奪公權兩年，沒收犯罪所得五十五萬餘元；郭簡村則依違反政府採購法之妨害投票罪，判2年得易科罰金。

根據判決書，郭簡村、張煌懋等4人為「圍標集團」核心成員，以富國營造等三間公司進行圍標，此已違反政府採購法。張煌懋後再涉犯行賄罪，並夥同台電核能發電處主管賈儒龍犯貪汙罪；期間，郭簡村更教唆小弟6人持西瓜刀砍傷許男，涉犯殺人未遂罪。檢察官分別對賈等人具體求刑10年、郭求處8年，張求處5年以上徒刑。

檢廉調查，台電公司總部核能技術處主管賈儒龍，經辦核一廠修繕、補強等小額工程，以及放射性廢棄物貯存設備、土石流調查評估等工程，因不滿意廠商報價過低，退回估價單，於是要求提高價金，從中套取差價收受賄絡。

自2011年始，賈儒龍分別受賄2萬3000元、4萬，2019年則收受46萬餘元，隔年再收25萬元，共計77萬餘元。

士林地檢署表示，偵辦後發現郭等11人圍標、貪汙集團，藉由核電廠的採購賺取不法利益，影響公共安全，且核電廠除役之後續工程，已於2021年4月20日透過政風聯繫中心與台電進行意見交流，加強雙方聯繫管道，期盼能提升採購效率，杜絕違法行為，以維採購程序公平公正與民眾用電安全。

士林地院審理「黑幫圍標核電廠億元工程案」，認為賈儒龍作為台電公司採購人員，本應悉知於不違反採購法規定，並基於公共、採購利益或判斷，為公司採取適當採購規定，卻竟利用承辦採購過程收受賄賂。

士林地院審酌，賈儒龍坦承犯行，亦主動繳回全部犯罪所得，最終依貪污罪條例中不違背職務收賄罪，判刑5年6月、、褫奪公權兩年，沒收犯罪所得55萬餘元。

至於圍標集團成員，則各判得易科罰金之刑，郭男判刑2年、張男判1年6月、許男10月，陳男3月。