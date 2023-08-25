西北太平洋洋面目前有兩個颱風，9號的「蘇拉」及10號的「丹瑞」，後者距離太遠，對台灣無影響，真正要面對的，是可能增強為強烈颱風的蘇拉。

臉書粉專天氣風險指出，丹瑞今晨生成，預計下周被太平洋高壓引導往東北轉向，後續減弱消散，對台不會有直接影響。反而是蘇拉，綜合各界模式模擬，要嚴陣以待了。

由於導引氣流不明顯，蘇拉甚至在繞了幾天後「回到原點」，目前在菲律賓呂宋島東北方海域滯留，原地打轉且持續增強。天氣風險認為，下周二（29日）蘇拉跟著高壓往西至西北方向移動，到了下周三（30日）、下周四（31日）逐漸朝台灣移動。

儘管已有颱風直撲甚至登陸的呼聲，不過各國氣象單位的預報，仍相當分歧。大致上可分為3條路徑，一是通過巴士海峽通過、二是登陸台灣進入台灣海峽，最後則是從台灣東北部海域掠過。

今各地多雲到晴，山區中午過後有短暫陣雨或雷雨，降雨熱區以中南部山區較明顯。