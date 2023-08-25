印度政府證實，印度總理莫迪在金磚國家南非峰會期間與大陸國家主席習近平會晤，強調印度對沿實際控制線的邊境議題的關切。這是莫迪首次直接向習近平提出邊境議題。對此，大陸外交部回應稱，雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題。

路透報導，中印關係過去3年多來一直處於緊張狀態，雙方在2020年6月發生邊境衝突，導致24人死亡。雖然兩國將近3000公里的邊境在之後趨於平穩，但在少數地區仍持續對峙。

印度外交祕書克瓦特拉（Vinay Kwatra）表示，莫迪在會晤中向習近平突出了「印度對沿實際控制線未解決議題的關切」，還強調維持邊境地區和平以及遵守並尊重實際控制線，對實現印中關係正常化至關重要。

克瓦特拉指，莫迪和習近平同意「指導相關官員加緊努力，迅速脫離接觸並降低緊張」。報導稱，這是莫迪首次向習近平直接提出邊境議題，並重申已透過其他部長多次與中國表達印方立場。

對此，大陸外交部今回應稱，習近平在出席金磚國家領導人會晤期間，23日應約與印度總理莫迪交談。雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見。

大陸外交部指，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。