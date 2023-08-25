新北市淡水昨（24）日凌晨發生命案，19歲陳姓男子僅因欠下7萬多元，竟遭3名男子從蘆洲押到淡水後虐打致死，警消獲報到場時，死者身上有多處遭毆打的傷勢，地面上還殘留嘔吐物；警方事後逮捕7名嫌犯，昨天經檢察官訊問後，認涉犯殺人、傷害致死、私行拘禁等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，均向士林地院聲請羈押禁見。

據了解，死者陳男疑陸續向主嫌19歲陳姓男借錢約7萬餘元，23日晚間10時相雙方相約到蘆洲中原路一處洗車場談判，沒想到破局後，死者陳男遭以主嫌陳男為首的20歲林姓男子、21歲張姓男子、25歲江姓男子、25歲汪姓男子以及24歲丁姓男子等6人圍毆，後又被主嫌陳男、林男與張男3人押到淡水繼續虐打。

最終陳男在24日凌晨2時許被打到沒有動靜，甚至還有嘔吐物從嘴部流出，3人見狀立感不妙，打119謊稱陳男從床上滾下；新北市消防局獲報隨即派人員趕赴現場，將陳男送往淡水馬偕醫院急救，但最終仍傷重不治。

由於死者身上有多處瘀傷及創傷，淡水馬偕醫院的醫護人員發覺死因不單純，隨即通報警方處理，淡水警方獲報後立即展開偵辦，陸續通知3人到案說明，後續逮捕江男等4人，7人皆被依殺人罪嫌移送法辦，由於案情有諸多分歧點，再加上行兇武器也尚未找到，不排除有其他共犯，後續將持續釐清案情，目前全案朝殺人罪偵辦。