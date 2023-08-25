外資肯定富邦金在銀行和壽險利潤改善優於預期，基本指標包括帳面價值、收益、對沖、費用等在上半年的表現都算良好。而近期富邦金的股價偏弱，主要是受到大陸不動產危機的情緒性影響。

富邦金經理階層說明，整體金控集團對大陸共8400億元曝險，其中有5000億元是富邦華一的資產，但若扣掉存款之後的淨曝險是3000多億元，富邦金總資產接近11兆資產，大陸的淨曝險約占比在3%左右。而外資也認為這樣的風險是可控管的。富邦華一在不動產開發商的曝險，僅1.5%，早在五年前就開始管控對大陸不動產投資授信的額度。此外，華一買下花旗中國的房貸，業務量約有115億人民幣，新增約1萬戶的房貸，買房貸資產主要為了平衡富邦華一資產配置，希望消金比重能增加，一方面增加客戶，另一方面也跨售到財富管理、存款等個人業務。

富邦人壽方面，受惠利率走高帶動債券類資產收益上升，加上台股配息增加，經常性投資收益較去年同期提升；今年上半年，富邦壽經常性投資收益達799億元，較去年同期增加15.6%，其中，利息收達559億元、年增5.8%，股票現金股利122億元、年增47.5%。