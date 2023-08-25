華語天后CoCo李玟生前抗議節目《中國好聲音》賽制不公，反遭製作單位惡整，讓她入行28年來首度被羞辱，引發軒然大波；與李玟交情好的女星蕭亞軒，24日出席簽約記者會時，被問到李玟淚控《中國好聲音》事件，哽咽地回應。

蕭亞軒24日迎接44歲生日三喜臨門，她化著精緻妝容、配戴白色珍珠首飾，身穿黑色長禮服，霸氣宣布簽約華納音樂重啟演藝事業，預計今年推出暌違近3年的全新專輯，2024年展開全新世界巡迴演唱會，為華語歌壇投下驚喜震撼彈。

受訪時，大陸記者問蕭亞軒沒跟李玟合作過，是否覺得有點遺憾，蕭亞軒直言：「非常遺憾」，不太能提到她的名字，因為會想哭；至於有無關注李玟生前與《中國好聲音》的糾紛，蕭亞軒眼眶泛紅，哽咽地說：「我只能說我對她很不捨，還很心疼她經歷了很多事情。」

蕭亞軒透露，之前和李玟常常分享內心的世界，兩人都很努力做個堅強女人，但都有脆弱的一面，彼此互相心疼，蕭亞軒不禁稱讚李玟：「她真的很了不起，因為她一直把悲傷留給自己，所以我就是很心疼她更捨不得她。」

李玟生前疑遭《中國好聲音》羞辱，讓網友看得心疼又憤怒，紛紛挖出該節目的爭議以及黑幕，像是導師沒按鈴椅子就會自動轉身、副導演柳驪多次故意刁難女歌手、那英淘汰周深又臨時要姚貝娜換高難度的歌等，巨星甄妮更點名「柳副導」確實對李玟下毒手，李玟所屬經紀公司北京華納音樂表示，會全力為李玟爭取權益並維護聲譽，持續關注情況以及配合調查。