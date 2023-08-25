聯準會再釋出升息訊號，美股全面下殺，台股受到衝擊，今（25日）以16708.53點開出，隨後下跌超過200點，權值股台積電下殺16元，觸及548元，緯創跌逾6%，廣達殺5%。

輝達的亮眼財報刺激股價在周四一度衝上502.66美元創歷史新高，無奈聯準會再放鷹，透露目前尚未看到真正的經濟放緩跡象，明年有可能進一步升息，此言讓美股四大指數收黑。

道瓊下跌373.56點（或1.08%）至34099.42點，那斯達克指數挫低257.03點（或1.87%）至13463.97點，標普500指數跌59.70點（或1.35%）至4376.31點，費城半導體指數下殺120.71點（或3.35%）至3481.30點。

台股昨（24日）漲193.97點，收在16770.87點，成交值新台幣4437.65億，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超154.62億。自營商買超2.16億，投信買超29.88億，外資及陸資買超122.58億。