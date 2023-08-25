●MRB Partners全球策略師Phillip Colmar表示，我認為這是一個非常狹隘的市場。只有幾個名字在推動整個市場。我確實認為如果增長背景更好或債券殖利率升高，自然有助於市場擴大，我們在最近幾周看到了一些這樣的情況。由於近來科技股走高，他會不那麼著重於科技股，「題材有時會提前反映在股價上，需要一段時間才能趕上」。

●Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，儘管投資人希望聚焦於輝達、聚焦於科技股，但今天仍是聯準會的場子，仍然是關於聯準會主席鮑爾明天要說什麼把事情搞砸......這可能導致投資人寧可站在賣方、而非買方。

●Close Brothers Asset Management投資長Robert Alster表示，聯準會主席鮑爾會說什麼？他將如何傳達訊息？利率是否已經到頂？利率是否維持不變？我認為這絕對是至關重要的事。