網紅鳳梨（吳泓逸）曾協助詐騙集團把風，從1位阿嬤身上騙走47萬元，鳳梨自認過去行為偏差，在日前連絡上家屬，但阿嬤已過世，鳳梨便到阿嬤靈前上香、鞠躬道歉，引發正反兩面評價，有人酸「戲精！」、「可悲猴子算你運氣好」，對此，鳳梨也在個人臉書連環回嗆網友。

鳳梨約17歲時騙走一名阿嬤47萬，他入獄前雖然有上門向被害人道歉，但心裡一直過不去，直到日前他終於找到人，但阿嬤已過世，鳳梨和受害家屬碰面，在阿嬤塔位前雙手合十道歉，並向阿嬤的女兒鞠躬、擁抱「謝謝阿姐願意給我這個機會，讓我能夠又再見到阿嬤一次，也感謝阿姐一家人的原諒」。

鳳梨行為引發正反兩面評價，有人酸「戲精！」、「可悲猴子算你運氣好」、「還在演」，他回酸：「所以你是咳精？」、「我覺得你比較像」、「你特地跑來這裡哭的用意？」還有網友說：「真心悔過就低調去，不是說人死了，再去道歉，然後po網消費死者。你po給網友看幹嘛？我們不是受害者，阿嬤才是啊！」鳳梨則回應：「我的事不需要你管那麼多」。

針對網友質疑，鳳梨事後強調：「不要問我為什麼現在才講，很多事情要經過很多時間跟過程，我不想再去解釋那麼多了，以上。」