藝人米可白4年前與身價上億的「尾牙大王」謝銘杰離婚，終結僅維持5年的婚姻，不過兩人依舊維持友好關係，感情空窗多年的她，去年傳出與建築業小開陷入熱戀，不過近來卻被網友發現似乎在玩交友軟體，對此，她也做出回應。

有網友在交友軟體發現自稱是「多多」的帳號，頭像則是放上米可白的照片，在七夕情人節當天還放上胸口大開的火辣照片，附文寫下：「單身情人節終於結束了」，該網友隨即截圖私訊詢問米可白：「這應該是你，我沒認錯吧?盜用你的照片」，對此，米可白立即澄清：「我本人沒有用交友App，如果看到疑似我的照片，請幫我檢舉」，還向盜圖網友喊話：「如果你缺錢，請靠自己賺；如果你缺對象，請靠自己找」。

米可白遭網友盜圖玩交友軟體。（圖／mimi00419 IG）

七夕情人節當天，米可白曬出身穿連身泳裝，由於布料相當少，加上胸前深V剪裁設計，不僅全身雪白肌膚一覽無遺，傲人圓弧曲線更是大方見客，火辣魔鬼身材讓人看得鼻血直流，讓這張「男友視角」照引起熱議，對此，她表示拍照的是自己母親，「穿泳裝不害羞，害羞的是幫我拍泳裝照的人，是我媽媽」，至於引發網友想像空間的「胸前紅色痕跡」，她連忙澄清：「草莓紅疹是熱過敏」。