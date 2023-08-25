挑在美國時間8月24日「曼巴日」這天，湖人正式請來「小飛俠」布萊恩遺孀凡妮莎拍攝影片宣布，將於2024年2月8日這個充滿紀念意義的日子，揭幕布萊恩雕像，因為這一天包含布萊恩球衣背號8與24號，以及二女子吉安娜2號球衣，同時這天湖人將於主場迎戰上季總冠軍金塊。

就在湖人官宣布萊恩雕像揭幕消息後，這場比賽最高樓層票價都飆漲到414美元，約合台幣1.3萬元的誇張數字，成為新球季票價最貴的一場例行賽，畢竟布萊恩是NBA史上首位在同一隊效力超過20年且退役的球員，更率領湖人5度封王，且18次獲選全明星球員。

「布萊恩是有史以來最偉大的球員之一，也是洛杉磯史上最具代表性的人物之一，」湖人老闆珍妮巴斯表示，「對布萊恩來說，沒有比在我們城市中心為他建立雕像更好的地方了，在這裡每個人都會為他慶祝，且都會被他難以置信的成就所鼓舞。」

布萊恩在2020年1月26日，與自己二女兒吉安娜一行9人搭乘私人直升機，不幸發生墜機意外而過世，享年41歲。