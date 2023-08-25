澎湖一名劉姓駕駛，今天清晨獨駕自小客車在湖西鄉鼎灣村縣道203線志清國中北側路口發生自撞路樹事故而受困車內，警消獲報到場時，男子疑還神智不清，一下子趴方向盤說想吐，一下子又後倒駕駛椅子上說想睡，讓警消折騰好一會功夫才將他救出送醫。

警方表示，劉男（約50歲）是沿縣道203線由南向北行駛至肇事地點，不明原因自撞西北側路外之物（路樹）致肇事，造成車輛毀損，身體多處擦挫傷及有顱內出血情形，到院仍有意識，無立即生命危險，酒測值由醫院抽血待驗中。

澎湖縣政府消防局是今（25）日清晨04時15分接獲警察局轉報指稱，湖西鄉鼎灣村縣道203線志清國中北側路口，有一輛自小客車發生自撞事故，該車車頭有冒煙情形，隨時有爆炸可能性，因此不敢靠近，也無法確認傷亡人數及人員受困情形，請求派遣人車前往救援。

於是，立即派遣湖西分隊消防及救護車共2車4人前往現場，由分隊長江基維指揮搶救。但到場後時，車輛已無冒煙情形，然駕駛尚受困於車上，消極不甚配合，警消開啟該車駕駛座車門後，費了好一番功夫，才能以長背板將傷者固定，在04時41分協助駕駛脫困。

警消表示，撞擊後的反應，有時候很像酒醉，所以無法判斷是否酒駕。不過他耳朵有出血，傷者左手肘及頸部有撕裂傷、右耳有出血情形，比較擔心是不是頭部受傷，不過意識對聲音有反應，救護人員給予頸圈、長背板固定、清洗傷口及包紮止血等處置， 04時51分送達三軍總醫院澎湖分院治療。