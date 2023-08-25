林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢日前搭Uber，上車後發現司機不發一語，接著看到副駕駛座後方掛著小牌子，原來司機因口腔手術無法正常談話。由於李柏賢抵達目的地交完東西後立刻要回林口，當下決定再搭一趟；下車時司機小小聲說「謝謝」讓他有感而發，「原來自己已經擁有很多，許多平時視為理所當然的事物，其實都是彌足珍貴、值得感恩的。」李柏賢暖舉引發近10萬名網友回響，「看完文章，眼眶忽然濕濕的」、「要珍惜感恩目前擁有的一切」。

李柏賢在臉書發文表示，日前搭到一輛Uber，上車後發現非常安靜，司機手指著螢幕確認目的地，他才注意到副駕駛座後方掛著一個小牌子，內容寫著「對不起！司機因為口腔手術治療中，無法正常談話，只能勉強說『謝謝』二字，敬請見諒！但您若說話，司機可以聽懂您的意思，謝謝您！」

李柏賢原本預計在台北交完東西後再叫一輛車搭回林口，不過猜想司機可能也想跑一趟長途的，於是詢問司機是否願意等他1分鐘，再載他到林口，司機馬上點頭答應。

高速公路上嚴重塞車、走走停停，李柏賢在車上開了半個多小時的會議，結束後剛好也快回到家；下車時，司機一句小小聲的「謝謝」卻讓他相當有感觸，「原來自己已經擁有很多，很多平時視為理所當然的事物，其實都是彌足珍貴、值得感恩的。」

這篇發文吸引近10萬名網友回響，「努力、堅強的司機大哥一定早日康復」、「看完後覺得沒有什麼是理所當然的，要珍惜及感恩目前擁有的一切」、「認真努力生活的人，令人尊敬！」

也有許多網友大讚李柏賢，「謝謝你的善良讓司機能多賺錢，他用力發出聲音，小小聲卻是他大大的感謝」、「身為一位Uber司機的我，看到這篇文章心頭頓時感到溫暖，在此替那位司機大聲的跟您說一聲謝謝」、「眼眶泛紅了，真的很暖心。」